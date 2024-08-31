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Рой Джонс: Россия любит меня, а я — Россию

Рой Джонс: Россия любит меня, а я — Россию
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного Зала славы американец Рой Джонс-младший рассказал о чувствах к России.

«Я люблю людей, которые любят меня. Россия любит меня, а я – Россию», — передаёт слова Джонса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

За время профессиональной карьеры Рой Джонс принял участие в 76 поединках, в которых добыл 66 побед (47 раз он побеждал нокаутом) и потерпел 10 поражений. Является серебряным призёром Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея). В настоящий момент прославленному спортсмену 55 лет.

В июне трагически погиб сын Роя Джонса — ДеАндре Джонс, он покончил с собой. ДеАндре был одним из трёх детей Джонса, у него также есть два сына, Дешон и Рой Джонс III. Все от официальной супруги Нэтлин.

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