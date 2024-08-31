Усман Нурмагомедов: плевать на критику, мне никогда не давали стероиды

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал обвинения в приёме запрещенных препаратов.

«У меня есть договоренность с Калифорнийской комиссией, и мне нельзя говорить СМИ или кому-то ещё, что там было (о положительной допинг-пробе в 2023 году. — Прим. «Чемпионата»). Но это было лекарство. Если бы это были стероиды, меня бы отстранили на год или два. Это было лекарство, ничего особенного. Теперь всё в порядке.

Мне плевать на критику. Я знаю, что ничего такого не делал, знаю, кто я такой. Мне никогда не давали стероиды или что-то подобное. Люди говорят об этом лишь потому, что нас никто не может победить. Им просто хочется сказать: «Этот парень принимает стероиды». Можете болтать, но кого это волнует?» — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie.

Усман Нурмагомедов проведёт бой с Александром Шаблием 7 сентября в Сан-Диего (США).

В общей сложности Усман к настоящему моменту принял участие в 17 поединках в ММА, в каждом из которых одержал победу. На счету Александра 24 победы в смешанных единоборствах при трёх поражениях.