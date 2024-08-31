«Перестань позориться». Оскар де ла Хойя раскритиковал выставочные бои Флойда Мейвезера

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя раскритиковал своего бывшего соперника Флойда Мейвезера-младшего за нелепые выставочные бои.

«В середине второго раунда [боя с Джоном Готти III] Флойд буквально поменял рефери. Ему не понравилось, что тот сказал ему прекратить бить по затылку. Флойд привык, что рефери делают всё, что он хочет, но не в этот раз. Это было так нелепо.

Флойд, тебе 50 лет. Ты легенда в этом виде спорта. Я заступался за тебя в бесчисленных интервью. Но тебе нужно перестать позориться этими показательными выступлениями. Я знаю, что жизнь тяжела, я знаю, что жизнь дорога, но давай, поставь своё наследие на первое место. Никто не хочет запомнить тебя таким.

Флойд, я твой фанат, но давай, изменим ситуацию», — написал де ла Хойя в соцсетях.

Напомним, за свою карьеру Мейвезер стал чемпионом в пяти весовых категориях, одержав 50 побед и не потерпев ни одного поражения.