Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен предсказал Тому Аспиналлу судьбу Ронды Роузи

Чейл Соннен предсказал Тому Аспиналлу судьбу Ронды Роузи
Аудио-версия:
Комментарии

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен заявил, что временный чемпион в тяжёлом весе Том Аспиналл столкнётся с серьёзными проблемами в возможном бою с Джоном Джонсом, сравнив с поражением доминирующей первой женской чемпионки UFC в лёгком весе Ронды Роузи тяжёлым нокаутом Холли Холм.

«Я не уверен, что Том это осознаёт. Это бесполезно, это нехорошо. Со стороны нам нравится наблюдать за его поступками, но это нехорошо! Когда Том окажется в бою, который сложнее, чем он привык, то это будет проблемой. Это главная причина, по которой Ронда проиграла Холли Холм. Это был не удар правой ногой. Это было потому, что шесть других девушек, с которыми Ронда билась до этого, проигрывали бой за более короткое время, чем продержалась Холли. Вот в чём проблема. Это проблема для всех. С этим ничего не поделаешь», — приводит слова Соннена издание MAM News.

Напомним, у Аспиналла 15 побед в ММА, каждый бой закончился досрочно, 14 из них — в первом раунде. Роузи 11 боёв в смешанных единоборствах также заканчивала досрочно, пока в титульном поединке с Холм не проиграла нокаутом.

Материалы по теме
Чейл Соннен объяснил, почему Дана Уайт не отменит бой Джона Джонса против Стипе Миочича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android