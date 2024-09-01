Чейл Соннен предсказал Тому Аспиналлу судьбу Ронды Роузи

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен заявил, что временный чемпион в тяжёлом весе Том Аспиналл столкнётся с серьёзными проблемами в возможном бою с Джоном Джонсом, сравнив с поражением доминирующей первой женской чемпионки UFC в лёгком весе Ронды Роузи тяжёлым нокаутом Холли Холм.

«Я не уверен, что Том это осознаёт. Это бесполезно, это нехорошо. Со стороны нам нравится наблюдать за его поступками, но это нехорошо! Когда Том окажется в бою, который сложнее, чем он привык, то это будет проблемой. Это главная причина, по которой Ронда проиграла Холли Холм. Это был не удар правой ногой. Это было потому, что шесть других девушек, с которыми Ронда билась до этого, проигрывали бой за более короткое время, чем продержалась Холли. Вот в чём проблема. Это проблема для всех. С этим ничего не поделаешь», — приводит слова Соннена издание MAM News.

Напомним, у Аспиналла 15 побед в ММА, каждый бой закончился досрочно, 14 из них — в первом раунде. Роузи 11 боёв в смешанных единоборствах также заканчивала досрочно, пока в титульном поединке с Холм не проиграла нокаутом.