Стерлинг рассказал, как Холлоуэй сможет победить Топурию

35-летний американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что Макс Холлоуэй сможет победить Илию Топурию в титульном поединке в случае, если измотает испано-грузинского бойца.

«На мой взгляд, для Холлоуэя возможен только один вариант. Макс удачно держит дистанцию и набирает очки, попадая по Топурии ударами. Если у него получится это сделать, то будет очень интересно посмотреть на последние раунды. Не то чтобы мы уже видели Илию уставшим или измотанным. В том же поединке с Джошем Эмметтом он продержал темп от начала до конца. Но просто интересно было бы понаблюдать за таким исходом.

Как только Топурия начнёт тратить намного больше энергии, чем он привык это делать, бой сразу же может перестать быть предсказуемым. Если Холлоуэй проведёт бой в стиле винтажного Макса, тогда мы получим очень интригующий бой», — приводит слова Стерлинга издание vRINGe.com.

Поединок между Топурией и Холлоуэем состоится 27 октября на турнире UFC 308.