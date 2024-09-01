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Хабиб Нурмагомедов показал кадры сборов в АКА

Хабиб Нурмагомедов показал кадры сборов в АКА
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35-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов показал кадры тренировок из Американской академии кикбоксинга (АКА), сборы в которой провели бойцы Усман Нурмагомедов и Имамшафи Алиев.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Вот и закончились четырёхнедельные сборы в АКА. В следующую субботу Усман и Имамшафи покажут, к чему готовились долгое время», — подписал изображения Нурмагомедов в социальных сетях.

8 сентября в главном бою турнира Bellator в Сан-Диего встретятся бойцы из России. Действующий чемпион Bellator 26-летний Усман Нурмагомедов будет защищать титул против 31-летнего Александра Шаблия.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

26-летний российский боец Имамшафи Алиев в Сан-Диего встретится с американцем Джорданом Ньюманом.

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