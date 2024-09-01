31-летний бразильский боец UFC Кайо Борральо рассказал, в чём преимущество бразильского зала Fighting Nerds. Зал смешанных единоборств находится в Сан-Паулу, Бразилия, и в последнее время приобрёл известность из-за успешных выступлений его участников.

«Давайте на примере Каннонье [Борральо 25 августа победил его судейским решением], типа боец, у которого хорошо работает правая рука и его удары опасны, в Сети много видео. Поэтому мы изучаем все его стойки, вы знаете, все его шаблоны и возможные ходы. Мы анализируем, как он себя ведёт в клетке, разрабатываем тейкдауны, моменты их применения, а затем сами пробуем и строим картину боя. Так что мы очень конкретны в наших тренировках. У нас очень тесный подход, когда дело касается тренировок и подготовки к конкретному сопернику. И я думаю, что это очень помогает нам. Мы кучка ботаников, знаете ли!» — приводит слова Борральо издание MMA News.

Последние результаты представителей зала Fighting Nerds: Бруна Бразил победила Молли Маккэнн на UFC 304, Карлос Пратес стал первым, кто нокаутировал Цзинляна Ли на UFC 305, а Жан Силва остановил Дрю Добера всего через две недели после того, как нокаутировал Шарля Журдена на UFC 303.