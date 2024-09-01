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«Может быть, он получит хороший нокаут». Борральо — о возможном поединке с Адесаньей

«Может быть, он получит хороший нокаут». Борральо — о возможном поединке с Адесаньей
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31-летний бразильский боец смешанных боевых искусств, представитель средней весовой категории, выступающий на профессиональном уровне с 2014 года, Кайо Борральо заявил, что легко нокаутирует новозеландского спортсмена Исраэля Адесанью.

«Я боец, который оказывает большое давление, когда дело доходит до поединка. Вы, ребята, видите, как я сделал Джареда [Каннонье] — думаю, что Джаред самый сильный парень в дивизионе с очень тяжёлыми ударами. Так что если я обыграл его, то определённо заставил бы и другого соперника отступать. И я собираюсь сильно давить на Адесанью и заставлю его двигаться назад.

У меня есть преимущество в борьбе и грэпплинге. Так что он всегда будет сомневаться, собираюсь ли я пойти в борьбу или просто буду обмениваться с ним ударами. Я собираюсь оказать давление и, возможно, совершить хороший нокаут или хороший тейкдаун, и определённо прикончу Адесанью. Со всем уважением всегда, но именно так я вижу наш бой», — приводит слова Борральо издание Low Kick MMA.

Ранее Кайо рассказал о бразильском зале и о подготовке в нём.

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