«Я думал, он покончил с собой». Легендарный рестлер WWE о неудачном приёме Брока Леснара

65-летний американский актёр и бывший рестлер, имеющий контракт легенды с World Wrestling Entertainment (WWE), Кевин Нэш вспомнил о страшном эпизоде, который произошёл на главном событии федерации WrestlaMania XIX в 2003 году. В мейн-ивенте вечера за титул чемпиона WWE встречались Курт Энгл, действующий на тот момент чемпион, и претендент — Брок Леснар. В концовке матча Леснар проводил свой коронный приём из начальных этапов карьеры — Shooting Star Press — и приземлился себе на шею.

Леснар готовится к прыжку Фото: Кадр из трансляции

«Я никогда не забуду матч Брока Леснара и Курта Энгла. Когда я увидел Курта на ринге и растерянное лицо Брока на углу ринга и его осознание, что Энгл лежит слишком далеко, то испугался. Но Брок просто сказал: «К чёрту всё», и… Да, я думал, что Брок покончил с собой», — приводит слова Нэша издание Wrestling Inc.

Леснар приземляется на шею Фото: Кадр из трансляции

После ошибки в исполнении приёма Леснар смог продолжить бой и через короткое время одержал победу, завоевав пояс чемпиона. Позже у Леснара диагностируют сотрясение мозга.

Shooting Star Press проводится с оборотом назад и приземлением на лежащего соперника. Этот приём Брок проводил в начале своей карьеры, будучи более легковесным. Больше Леснар никогда не проводил данный приём.

Леснар начал карьеру в смешанных единоборствах в 2007 году, а в 2008 году подписал контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC). Он быстро завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, но в 2009-м выбыл из строя из-за дивертикулита. После возвращения в 2010 году Леснар победил временного чемпиона UFC в тяжёлом весе Шейна Карвина и таким образом объединил титулы в тяжёлом весе, став единственным неоспоримым чемпионом UFC в тяжёлом весе.