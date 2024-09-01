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«Вы заходите в чей-то дом в его худший день жизни». Боец UFC — о работе пожарным

«Вы заходите в чей-то дом в его худший день жизни». Боец UFC — о работе пожарным
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25-летний американский боец UFC, работающий пожарным, Фрэнсис Маршалл рассказал о желании стать суперзвездой промоушена и о совмещении с работой пожарным.

«Сейчас я нахожусь в отпуске по болезни, поэтому тренируюсь полный рабочий день. Мне нужно увидеть, как сложится моё будущее. Очевидно, я бы хотел сражаться в октагоне вечно, но у меня есть ещё одно увлечение и то, что приносит мне радость. Моя работа пожарным.

Это отличная работа, здорово помогать людям таким образом. Это всегда было похоже на то, что вы заходите к кому-то домой в худший день его жизни, как будто никто этого не хочет. Поэтому вы идёте туда с уважением, с вежливостью, как будто вы не хотите портить им день больше, чем он есть. Вы идёте туда, чтобы помочь и сделать всё возможное, чтобы владельцы дома почувствовали облегчение», — приводит слова Маршалла издание MAM News.

В своём последнем появлении в октагоне Фрэнсис оправился от серии из двух поражений, одержав победу над Деннисом Бузукьей в прошлые выходные на UFC Apex.

UFC 2024. UFC on ESPN 62, Лас-Вегас, США
Деннис Бузукья — Фрэнсис Маршалл (W)
25 августа 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Фрэнсис Маршалл
Окончено
SD
Деннис Бузукья
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