Джон Джонс: если Уайт будет заключать сделку с кем-либо на этой планете, то он это сделает

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс в забавной манере высказался в адрес президента UFC Даны Уайта.

«Если Дана Уайт будет заключать сделку с кем-либо на этой чёртовой планете, то он это сделает. Рыбак рыбака видит издалека», — написал Джон Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В последнем поединке, который прошёл в марте 2023 года на турнире UFC 285, Джон Джонс победил француза Сириля Гана удушающим приёмом в первом раунде.