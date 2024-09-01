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Том Аспиналл ответил, кто, по его мнению, входит в топ-4 величайших бойцов в истории ММА

Том Аспиналл ответил, кто, по его мнению, входит в топ-4 величайших бойцов в истории ММА
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл ответил, кто, по его мнению, входит в топ-4 величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

«Первый — Жорж Сен-Пьер. Он лучший в сравнении с остальными. Это трудно отрицать, хотя Джон Джонс сейчас чуть более актуален. Вторым я выбираю Джона Джонса, несмотря на то что пытаюсь с ним подраться. Третьим должен быть Деметриус Джонсон. Он часто теряется в этом споре, поскольку является маленьким и не таким популярным. Но его уровень мастерства впечатляет. Четвёртый… сложно сказать. Думаю, им должен быть Хабиб Нурмагомедов. Этот парень был действительно хорош. Даже несмотря на то что он ушёл из спорта немного рано и, возможно, мог бы сделать больше. Я всё равно считаю, что он один из лучших», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

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