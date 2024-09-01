Кайла Харрисон: я в шутку вручила Алексу Перейре жёлтый пояс по дзюдо

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, а ныне боец UFC американка Кайла Харрисон высказалась в адрес действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«То, что я вручила ему жёлтый пояс по дзюдо, было шуткой. Обычно взрослым жёлтые пояса не вручают, и вот отчасти это так. И, честно говоря, он показывал мне видео своих тренировок [по борьбе], и Алекс отлично справлялся со своей работой. Я бы хотела, чтобы Перейра исполнил это, боже мой. Он сделал приём, которому я научила его, а потом вышел на другой, который надо делать, когда первый не срабатывает. Я ему говорю: «Чувак, ты выглядишь как дзюдоист!» С ума сойти, как быстро он всё схватывает. Алекс выглядел, как настоящий мастер дзюдо. Он сбил парня с ног, словно тот поскользнулся на банановой кожуре. В общем, я в шутку вручила ему жёлтый пояс», — приводит слова Кайлы портал BJ Penn.