Фрэнк Мир назвал слабость Джона Джонса, благодаря которой Том Аспиналл сможет его одолеть

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе американец Фрэнк Мир назвал слабость Джона Джонса, которой может воспользоваться Том Аспиналл.

«У Джона есть одна уязвимость в его броне, которую я заметил, когда мы спарринговали. Он не очень хорошо справляется со скоростью соперника. Если ты быстрый, то ему будет тяжело. Он использует свой рич, чтобы нейтрализовать это качество. Затем, если ты приближаешься быстро и, возможно, промахиваешься, он хватает тебя и изматывает своей борьбой. Лиоту Мачида — один из первых парней, кто выиграл раунд у Джона, даже Витор Белфорт добивался успеха с ним в стойке, поскольку был скоростным. А потом и Доминик Рейес.

Поэтому Том вроде как представляет собой подобных бойцов. Он быстрый и взрывной тяжеловес с прекрасной техникой. Аспиналл является опасным противником для Джона, поскольку его сильные стороны — это слабые стороны Джона», — приводит слова Мира портал talkSPORT.