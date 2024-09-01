Умар Нурмагомедов: зачем мне страховать титульник, если я итак лучший в мире?!

Член Зала славы UFC и бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Даниэль Кормье рассказал, что ему ответил непобеждённый российский боец UFC Умар Нурмагомедов, когда тот его спросил, почему он не собирается страховать титульный бой между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили.

«Я виделся с Умаром Нурмагомедовым на днях и спросил его, почему он не собирается страховать титульный бой между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвилли. Он говорит: «Зачем мне страховать титульник, если я итак лучший в мире?!» Это его мысль, его убеждение. Так что Умар не будет запасным бойцом», — приводит слова Кормье портал The Sports Rush.

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил представителя США Кори Сэндхагена.