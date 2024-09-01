Нганну назвал современного боксёра, с которым не согласился бы выйти на ринг. Это не Усик

37-летний камерунский профессиональный боксёр, боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, Фрэнсис Нганну рассказал, с кем хочет провести поединки по боксу.

«Подраться с Усиком? Почему бы и нет. В моём списке желаний есть реванш с Тайсоном Фьюри, бой с Деонтеем Уайлдером. Подрался бы я с Мартином Баколе? Нет. Это бой, на который я согласился бы в последнюю очередь, поскольку вижу в нём скорее брата. Я бы сразился с кем угодно, кроме него. К тому же, он опасен», — приводит слова Нганну портал Low Kick MMA.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец дебютировал как профессиональный боксёр в октябре 2023 года. Тогда он уступил на тот момент обладателю чемпионского титула по боксу в тяжёлом весе WBC британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.