Кайла Харрисон: хочу раскроить Джулианне Пенье череп своим локтём. Она меня раздражает

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, а ныне боец UFC американка Кайла Харрисон заявила, что хочет раскроить череп бывшей чемпионке UFC в женском легчайшем весе Джулианне Пенье.

«Если Ракель Пеннингтон или Джулинна Пенья либо заболеет, либо получит травму, то я приму бой на коротком уведомлении за 30 секунд. Я лучшая в мире и готова к этому. Погнали. Есть ли у меня предпочтения подраться с кем-либо из них? Честно говоря, если бы у меня было предпочтение, то это означало, что у меня есть эмоции по отношению к кому-то из них. Но это не так, мне всё равно. Моя цель — завоевать пояс. Однако, если речь идёт о Кайле-психопатке, то мне хотелось бы раскроить Джулианне Пенье череп своим локтём. Она меня раздражает. Я бы выбрала её лицо для этого», — приводит слова Кайлы Харрисон портал MMA Mania.