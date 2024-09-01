Чейл Соннен рассказал, когда UFC планирует организовать бой Макгрегор — Чендлер

47-летний бывший американский боец смешанных единоборств, а также экс-претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен рассказал, когда руководство UFC планирует организовать бой между ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Майклом Чендлером.

«Согласно моим внутренним источникам в UFC, есть план организовать бой между Конором и Майклом в январе, в Калифорнии. «Ночь красных трусиков» по-прежнему в силе», — приводит слова Чейла портал Low Kick MMA.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.