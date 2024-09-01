Усман Нурмагомедов показал, как готовится к бою против Шаблия вместе с Хабибом

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе россиянин Усман Нурмагомедов показал, как готовится к бою против соотечественника Александра Шаблия вместе с двоюродным братом и экс-обладателем титула UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«В первую очередь хочу поблагодарить людей, которые [находятся] рядом, помогают и поддерживают меня. В свою очередь, сделаю всё возможное, чтобы оправдать ожидания. Осталась всего лишь неделя, и мы готовы как никогда», — подписал фото Усман, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Фото: Страница Усмана Нурмагомедова в социальных сетях

Поединок между Усманом и Александром станет главным событием турнира Bellator, который пройдёт 7 сентября в Сан-Диего (США). Изначально спортсмены должны были сразиться в середине мая в Париже (Франция), однако бой пришлось перенести из-за травмы Нурмагомедова.

В общей сложности Усман к настоящему моменту принял участие в 17 поединках в ММА, в каждом из которых одержал победу. На счету Александра 24 победы в смешанных единоборствах при трёх поражениях.