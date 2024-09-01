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Деметриус Джонсон: Джон и Стипе не должны биться за пояс в тяжёлом весе

Деметриус Джонсон: Джон и Стипе не должны биться за пояс в тяжёлом весе
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Деметриус Джонсон высказался насчёт предстоящего поединка между соотечественниками Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Джону и Стипе не должны биться за пояс в тяжёлом весе. Эти парни будут драться друг с другом, как легенды. А количество покупок платных трансляций также будет значительным. Кроме того, у меня есть уверенность в том, что Джон получит тот же гонорар, независимо от того, сохранит ли он за собой статус чемпиона или нет. Но я не буду говорить Джону, что делать. Как фанат, мне хотелось бы увидеть, как он разделил бы октагон с Томом Аспиналлом. Однако драться со Стипе — его собственное решение», — приводит слова Деметриуса портал Middle Easy.

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