47-летний бывший американский боец смешанных единоборств, а также экс-претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен считает, что Камару Усман может обогнать Шавката Рахмонова в титульной гонке.

«Камару Усман вот-вот получит титульный шанс. И есть лишь один человек, который может его подвинуть. Это Рахмонов. Очень важно, чтобы они сейчас разобрались с этой ситуацией. Если Шавкат победит Белала, то это будет неподходящий момент для возвращения Камару. Поэтому ему надо пользоваться текущим моментом и обогнать Шавката. Рахмонову нужно ещё немного для того, чтобы заслужить титульный шанс.

Независимо от того, насколько крутая лига UFC, она не готова к пресс-конференции между Белалом и Шавкатом. Поэтому Усман должен быть весьма настойчивым. Я говорю всё это только потому, что он близок к тому, чтобы вновь подраться за титул. В какой-то момент Камару может этого не заметить», — приводит слова Чейла портал MMAJunkie.