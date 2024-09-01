Тренер Исраэля Адесаньи объяснил, почему тот проиграл Дрикусу дю Плесси

Юджин Берман, являющийся главным тренером бывшего чемпиона UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи, объяснил, почему его подопечный уступил действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Дрикус заслуженно победил. Его защиту и нападение сильно недооценивают. Фанаты очень привыкли к наблюдению за Исраэлем, одним из самых техничных и изящных ударников. Поэтому они подвергают критике других бойцов, которые не похожи на него. Им не удаётся увидеть гениальность их техники. Это был очень напряжённый бой. В конце концов, Иззи просто устал. Не уверен, что когда-либо в поединках он морально сдавался. Не могу вспомнить.

Он тысячу раз выходил из подобных ситуаций. Причина его поражения в том, что Дрикус оказал на него чрезмерное давление и довёл до банальной усталости. Ты понимаешь, что следует делать, однако твой мозг прекращает работу, а тело не реагирует из-за изнеможения. Давление взяло верх над Иззи», — приводит слова Бермана портал MMAJunkie.