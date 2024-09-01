Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Исраэля Адесаньи объяснил, почему тот проиграл Дрикусу дю Плесси

Тренер Исраэля Адесаньи объяснил, почему тот проиграл Дрикусу дю Плесси
Аудио-версия:
Комментарии

Юджин Берман, являющийся главным тренером бывшего чемпиона UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесаньи, объяснил, почему его подопечный уступил действующему обладателю титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Дрикус заслуженно победил. Его защиту и нападение сильно недооценивают. Фанаты очень привыкли к наблюдению за Исраэлем, одним из самых техничных и изящных ударников. Поэтому они подвергают критике других бойцов, которые не похожи на него. Им не удаётся увидеть гениальность их техники. Это был очень напряжённый бой. В конце концов, Иззи просто устал. Не уверен, что когда-либо в поединках он морально сдавался. Не могу вспомнить.

Он тысячу раз выходил из подобных ситуаций. Причина его поражения в том, что Дрикус оказал на него чрезмерное давление и довёл до банальной усталости. Ты понимаешь, что следует делать, однако твой мозг прекращает работу, а тело не реагирует из-за изнеможения. Давление взяло верх над Иззи», — приводит слова Бермана портал MMAJunkie.

Материалы по теме
«Может быть, он получит хороший нокаут». Борральо — о возможном поединке с Адесаньей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android