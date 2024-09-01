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Камару Усман: Колби Ковингтон был великолепным партнёром по танцам

Камару Усман: Колби Ковингтон был великолепным партнёром по танцам
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман высказался в адрес экс-обладателя временного титула UFC в категории до 77 кг американца Колби Ковингтона.

«Говорю это постоянно, знаю, что в это не верят, хотя я действительно так говорю. Это заслуга Колби Ковингтона [в том, что фанаты получили зрелищные бои]. Я постоянно слышу, как люди обращаются ко мне: «Тебе нужен крутой партнёр по танцам». И Колби был таким. В первом бою между нами было настоящее напряжение. Колби настойчиво требовал от меня серьёзно готовиться, тренироваться, выйти в октагон и погрузиться в атмосферу боя. Это было захватывающе. Я был в таком состоянии, что мне было абсолютно всё равно, что происходит», — приводит слова Усмана портал BJ Penn.

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