Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт рассказал, кого он должен побить, чтобы стать главным претендентом на титул.

«Пусть все говорят обо мне. Моя цель — драться и побеждать. Если мне предложат бой с Хукером, то я соглашусь. В случае победы я закреплюсь в топ-5 рейтинга, а затем, вероятно, буду драться в претендентском поединке. Мне плевать, кто будет следующим. Я не уклоняюсь от боёв. На прошлой неделе мне в голову пришла мысль, что идеальной дорогой к титулу является победа над Ренато Мойкано, а после — над Чарльзом Оливейрой. Он вроде бы на втором месте. Такой же путь проделал О'Мэлли. Шон был 11-м, а потом стал вторым», — приводит слова Пэдди портал BJ Penn.