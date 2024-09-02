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Рахмонов: Белал, ты забыл, что простаивал 14 месяцев, чтобы получить титульный бой?

Рахмонов: Белал, ты забыл, что простаивал 14 месяцев, чтобы получить титульный бой?
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Непобеждённый казахский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов обратился к действующему обладателю титула UFC в категории до 77 кг американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду.

«Белал, у тебя избирательная память, или ты забыл, что простаивал 14 месяцев, чтобы получить титульный бой?» — написал Шавкат на своей странице в социальных сетях.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Шавкат разделил октагон с известным американским ветераном ММА Стивеном Томпсоном. Казахстанский боец победил удушающим приёмом во втором раунде.

Ранее Белал Мухаммад раскритиковал Шавката Рахмонова за его последние заявления.

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