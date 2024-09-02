Белал Мухаммад — Шавкату Рахмонову: избирательная память? Кто пишет за тебя, братан?

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад ответил непобеждённому бойцу UFC в категории до 77 кг казаху Шавкату Рахмонову.

«Избирательная память? Кто пишет за тебя, братан? Твоё сообщение не переводится на казахский», — высказался на своей странице в социальных сетях Белал.

Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в UFC 15 побед и три поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Манчестере (Англия) на турнире UFC 304, Белал Мухаммад разделил октагон с англичанином Леоном Эдвардсом — на тот момент чемпионом UFC в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Белала единогласным решением судей.