Бой Уиттакер — Чимаев, судя по всему, больше не является соглавным поединком на UFC 308

Поединок между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралийцем Робертом Уиттакером и непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, судя по всему, более не является соглавным поединком на турнире UFC 308.

Изначально Дана Уайт сообщил, что бой между Жнецом и Борзом будет вторым по значимости на турнире, а также что он будет длиться пять раундов.

Однако сегодня в официальном аккаунте UFC появился пост, посвящённый Александру Волкову, со следующим текстом: «Александру Волкову предстоит встретиться с Сирилем Ганом в соглавном событии турнира UFC 308», — написано в посте.

Напомним, Чимаев и Уиттакер должны были подраться 22 июня на первом турнире UFC в Саудовской Аравии. Однако чеченский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем. На недельном уведомлении Икрам Алискеров вызвался заменить Борза и выйти на бой против Роберта. Поединок между Уиттакером и Алискеровым завершился победой австралийца нокаутом в первом раунде.