UFC удалил пост о том, что бой Волкова станет соглавным на турнире в Абу-Даби

Бойцовский промоушен UFC удалил в социальных сетях пост о том, что поединок российского тяжеловеса Александра Волкова станет соглавным событием номерного турнира UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Изначально вторым по значимости событием стоял поединок в среднем весе (до 84 кг) между бывшим чемпионом дивизиона австралийцем Робертом Уиттакером и непобеждённым Хамзатом Чимаевым.

Напомним, на турнире UFC 308 в Абу-Даби Волков проведёт реванш с бывшим претендентом на титул французом Сирилем Ганом. В первом бою, состоявшемся на UFC Fight Night 190 в июне 2021 года, россиянин уступил единогласным решением по итогам пяти раундов.