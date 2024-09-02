Карл Фроч оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда и мексиканца Сауля Альвареса.

«Кроуфорд не может подняться в средний или второй средний вес и выступать так же, как раньше. Его последний бой прошёл всю дистанцию. Он поднялся в весе и не выглядел сильным и эффективным. Не думаю, что бой против Канело — это хорошая идея», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе (до 69,9 кг).