Шара Буллет выступит на турнире UFC 308, есть соперник

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выступит на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперником Магомедова станет представитель Армении Армен Петросян (8-3).

Армену Петросяну 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2018-м, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и два поражения.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

В своём последнем бою на UFC on ABC 7 в августе Магомедов победил единогласным решением поляка Михала Оликсийчука.