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Шара Буллет выступит на турнире UFC 308, есть соперник

Шара Буллет выступит на турнире UFC 308, есть соперник
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выступит на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперником Магомедова станет представитель Армении Армен Петросян (8-3).

Армену Петросяну 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2018-м, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и два поражения.

Шарабутдину Магомедову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре 2023-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы и ни одного поражения.

В своём последнем бою на UFC on ABC 7 в августе Магомедов победил единогласным решением поляка Михала Оликсийчука.

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