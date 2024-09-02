Дюбуа — о бое с Джошуа: я убиваю королей и сделаю это ещё раз

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем поединке с соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Я пережил непростые времена, но чувствую, что воскрес. Я снова на плаву и готов к бою. Он был королём, долго был королём, но я чувствую, что пришло моё время. Я убиваю королей и сделаю это ещё раз», — сказал Дюбуа в эфире DAZN.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.