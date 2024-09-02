Российская звезда дэткора Шиколай выступит в BKFC — MMA Fighting

Вокалист российской дэткор-группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай проведёт поединок на голых кулаках в американском промоушене BKFC, сообщает издание MMA Fighting.

Ожидается, что Шиколай выступит в декабре, а подготовку начнёт в начале осени, после окончания тура группы.

«Я музыкант, а не боец и спортсмен. Я обычный парень, выросший на улице. В Америке это называется «район». Я нашёл боксёрский зал, нашёл себя в чёртовом боксе, и это стало новой страстью.

Мы пока не знаем соперника. Я слышал только одно имя. Мне всё равно, кто это будет. Я хочу подраться, мне нечего терять, ведь я музыкант. Если меня выставят против бойца и я его нокаутирую, хорошо. Если нокаутируют меня, плевать. Я просто хочу устроить хороший бой и показать, что у меня есть мужество. Вот и всё», — сказал Шиколай.