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Иноуэ и Доэни прошли взвешивание перед боем за звание абсолютного чемпиона

Иноуэ и Доэни прошли взвешивание перед боем за звание абсолютного чемпиона
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Состоялось официальное взвешивание участников боксёрского вечера, который пройдёт завтра, 3 сентября, в Токио (Япония).

В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) проведёт защиту против ирландского экс-чемпиона Ти Джея Доэни (26-4, 20 KO).

Оба бойца уложились в лимит.

Иноуэ – 55,3 кг
Доэни – 55,1 кг

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.

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