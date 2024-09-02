Умар Саламов: я переоценил Бивола, сейчас бы выиграл, сто процентов

Российский боксёр Умар Саламов, выступающий в первом тяжёлом весе (90,7 кг), высказался о потенциальном реванше с действующим обладателем титула WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) соотечественником Дмитрием Биволом.

«Я получил очень большой опыт от этого боя. После серии побед у меня случилось это поражение, которое многому научило. Только одни плюсы я вынес из этого боя. Я знаю, что Бивол выиграл у Канело Альвареса и Хильберто Рамиреса. Каким он был с первого боя, таким и останется.

Он ни в чём не прибавил, но остался таким же сильным. Я добавил морально. Если бы мы подрались заново, думаю, выиграл бы у Бивола на сто процентов. Я просто слишком переоценил Дмитрия Бивола, а себя недооценил», — приводит слова Саламова пресс-агент боксёра.