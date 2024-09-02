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Умар Саламов ответил, что может помешать Бетербиеву победить Бивола

Умар Саламов ответил, что может помешать Бетербиеву победить Бивола
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Российский боксёр Умар Саламов, встречавшийся в ринге со звёздным соотечественником Дмитрием Биволом, высказался о его предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Артуром Бетербиевым, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

«У Артура много преимуществ, за счёт которых он может выиграть. За всю историю бокса не было ни одного чемпиона с таким процентом досрочных побед. У Артура есть всё, чтобы выиграть у Бивола досрочно. Единственное возможное препятствие — его возраст. Но даже в таком возрасте он был в отличной форме в последних боях.

Если он будет в кондициях, как в последних боях, то Биволу будет непросто. Но если Дмитрий выдержит натиск на протяжении 12 раундов и устоит на ногах, он может выиграть по очкам», — приводит слова Саламова пресс-агент.

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