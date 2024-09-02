Американский тренер — о 47-летнем Мейвезере: он всё ещё может бить чемпионов

Бывший чемпион мира, а ныне тренер американец Роберт Гарсия считает, что член Зала славы Флойд Мейвезер-младший всё ещё может вернуться на профессиональный ринг.

«Что бы ни говорили, что бы ни думали, а Мейвезер всё ещё может выступать на высоком уровне, парень активен. Флойд в форме и может провести настоящий бой.

Я не говорю, что он побьёт таких ребят, как Вёрджил Ортис или Джарон Эннис, но Мейвезер в состоянии одолеть многих чемпионов. В полусреднем весе, например. Думаю, что он победит [Эймантаса] Станиониса и [Марио] Барриоса», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.

Флойду Мейвезеру 47 лет. Американец завершил профессиональную карьеру в 2015 году, после этого проведя ряд выставочных поединков, а также один официальный против ирландского MMA-бойца Конора Макгрегора. Мейвезер становился чемпионом в пяти весовых категориях, всего на его счету 50 побед (27 – нокаутом) и ни одного поражения.