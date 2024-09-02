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Шаблий: намерен закопать нолик Усмана Нурмагомедова

Шаблий: намерен закопать нолик Усмана Нурмагомедова
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Российский боец Александр Шаблий, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), высказался о предстоящем поединке с непобеждённым соотечественником Усманом Нурмагомедовым, который состоится 7 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего (США).

«После моего боя с Эдуардом Вартаняном вопрос судейства для меня всегда остается открытым. У каждого судьи своя система подсчёта, и он всегда найдёт оправдание своей оценке. Знаю, что сам настроен закопать нолик Усмана в Сан-Диего. Меня это [судейство] никак не волнует», — приводит слова Шаблия издание MMA.Metaratings.ru.

Александру Шаблию 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2021 года выступает в Bellator. Всего на счету Шаблия в смешанных единоборствах 24 победы и три поражения.

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