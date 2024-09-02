Умар Саламов: Фьюри выиграет реванш у Усика

Российский боксёр Умар Саламов, выступающий в первом тяжёлом весе (90,7 кг), высказался о реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Фьюри в любое время может удивить, и он способен взять реванш. Думаю, Фьюри в этот раз выиграет, хотя был уверен, что первый бой заберёт Усик. Думаю, он готовился к Усику очень хорошо, но ему было неудобно и некомфортно с ним боксировать. У Фьюри в этом бою была не та скорость», — приводит слова Саламова пресс-агент.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением.