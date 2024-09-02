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Дана Уайт: Дональд Трамп занимает первое место в списке величайших бойцов в истории

Дана Уайт: Дональд Трамп занимает первое место в списке величайших бойцов в истории
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Президент UFC Дана Уайт весьма положительно высказался в адрес бывшего президента США и своего товарища Дональда Трампа.

«Дональд пришёл на первый бой и оставался до последнего момента на каждом турнире, на который приходил. Он из тех парней, которые на протяжении всей моей карьеры обращались ко мне, когда в моей жизни происходили хорошие изменения, и говорили: «Поздравляю! Я всегда знал, что у тебя это получится». Какое место занимает Трамп в списке величайших бойцов? Он занимает первое место. Дональд самый стойкий человек, которого мне когда-либо приходилось видеть», — приводит слова Уайта портал BJ Penn.

Ранее обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс в забавной манере высказался в адрес президента UFC Даны Уайта.

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