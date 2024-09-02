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В Саудовской Аравии намерены устроить бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

В Саудовской Аравии намерены устроить бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил о готовности организации боя между звёздными британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

«Его превосходительство Турки Аль аш-Шейх дал понять, что намерен устроить бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, если Джошуа победит Даниэля Дюбуа 21 сентября. По его словам, он сделает предложение о бое независимо от того, выиграет или проиграет Фьюри в реванше с Александром Усиком», — написал Бенсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF с соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Фьюри 21 декабря в Саудовской Аравии оспорит титулы WBC, WBA и WBO в реванше с украинцем Александром Усиком.

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