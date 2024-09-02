Усман Нурмагомедов объяснил, почему снялся с боя против Александра Шаблия в мае

Действующий чемпион Bellator в лёгком дивизионе россиянин Усман Нурмагомедов объяснил, почему ему пришлось сняться с поединка против соотечественника Александра Шаблия.

«В тот раз, когда мы готовились к поездке в Париж, только что закончился Рамадан. Мы всё это время соблюдали пост, и моё тело было слабым. Возможно, я даже заболел коронавирусом. Помню, что у меня были проблемы с лёгкими. В общем и целом, мне не удалось восстановиться должным образом. Я всё ещё пытался должным образом готовиться, но уже просто не получалось. К сожалению, пришлось в итоге сняться с боя», — приводит слова Усмана Нурмагомедова портал MMAJunkie.

Усман Нурмагомедов проведёт бой против Александра Шаблия 7 сентября в Сан-Диего (США).

В общей сложности Усман к настоящему моменту принял участие в 17 поединках в ММА, в каждом из которых одержал победу. На счету Александра 24 победы в смешанных единоборствах при трёх поражениях.