Шавкат ответил, считает ли, что Макгрегор получит титульник, если победит в следующем бою

Топовый и непобеждённый казахстанский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Шавкат Рахмонов ответил, считает ли он, что известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор получит титульный бой в случае победы в следующем поединке.

«Честно говоря, я не думал о том, что Конор выйдет на бой или в принципе будет готов к выступлению. Не задумывался об этом. Он тренируется уже долгое время, но пока ему не удаётся вернуться в октагон. Не считаю, что, победив в одном бою за три тогда, ему дадут титульный шанс. Знаю, что Конор большая звезда, и я просто не представляю, как это произойдёт. UFC — лучшая и самая справедливая организация, поэтому верю, что они всё сделают правильно», — приводит слова Шавката портал Bloody Elbow.