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Турки Аль аш-Шейх намерен создать новую боксёрскую лигу

Турки Аль аш-Шейх намерен создать новую боксёрскую лигу
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что намерен создать боксёрскую лигу, объединив все промоутерские компании.

«У нас есть планы на будущее, которые предполагают создание чего-то вроде лиги. До сих пор мы не обсуждали вопрос о поясах. Однако считаю, что 68 чемпионов мира — это сумасшествие», — приводит слова Турки портал talkSPORT.

Напомним, профессиональный бокс регулярно подвергается критике со стороны общественности из-за количества поясов, которые вводятся такими организациями, как WBA, WBC, IBF и WBO. На данный момент существует 17 весовых категорий, признанных четырьмя организациями, в которых насчитывается 68 чемпионов мира.

Ранее Турки Аль аш-Шейх заявил о готовности организации боя между известными британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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