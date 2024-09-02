Турки Аль аш-Шейх: сделаю всё, чтобы организовать реванш между Биволом и Бетербиевым

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что намерен организовать два боксёрских поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Хочу увидеть результат поединка между Бетербиевым и Биволом. После я сделаю всё возможное, чтобы организовать им реванш. Есть много боксёров, которые имеют право подраться с победителем. Дэвид Бенавидес – один из них. Хочу увидеть этот бой», — приводит слова Турки портал talkSPORT.

Напомним, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014-го. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2013 года. В своём последнем поединке в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.