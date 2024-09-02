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Экс-боец UFC Алексей Олейник должен ФНС 3 млн рублей — SHOT

Экс-боец UFC Алексей Олейник должен ФНС 3 млн рублей — SHOT
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Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник оказался должен Федеральной налоговой службе (ФНС) порядка 3 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно имеющейся информации, Олейник не выплачивает долг более месяца.

Напомним, в общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Олейник выступил в 80 поединках. В активе прославленного спортсмена 61 победа и 18 поражений. Ещё один бой с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.

В начале июня Алексей Олейник должен был провести бой на турнире SFC 10 против представителя Бразилии Винисиуса Морейро. Однако Удав был вынужден сняться за 10 часов до поединка ввиду проблем со здоровьем.

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