Турки Аль аш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксёрских турниров

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что намерен снизить цены на PPV-трансляции боксёрских турниров.

«Когда я вижу эти цены на трансляции турнира, то понимаю, что многие люди предпочтут смотреть бои нелегально. Постараюсь добиться того, чтобы цена на трансляции наших турниров в Саудовской Аравии стоила менее £ 20 (2,359 рубля. — Прим. «Чемпионата») в Англии и $ 20 (1,795 рубля. — Прим. «Чемпионата») по всему миру. Я бы предпочёл, чтобы один миллион фанатов подписался и приобрёл трансляцию за £ 20, чем менее 500 тыс. человек потратят £ 40. Это негативно сказывается на боксе. Если я дам фанатам хорошие бои по хорошей цене, то увеличу количество фанатов. Что касается поединка Бивол — Бетербиев, то стоимость трансляции в Великобритании составит £ 15, а по всему миру $ 15», — приводит слова Турки портал talkSPORT.