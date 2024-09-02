Артём Дзюба провёл тренировку по боксу с Роем Джонсом-младшим

Бывший нападающий «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба провёл тренировку с легендарным американским боксёром Роем Джонсом-младшим.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

За время профессиональной карьеры Рой Джонс принял участие в 76 поединках, в которых добыл 66 побед (47 раз он выигрывал нокаутом) и потерпел 10 поражений. Является серебряным призёром Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея). В настоящий момент прославленному спортсмену 55 лет.