Чейл Соннен: Шон О'Мэлли — самая большая звезда ММА в данный момент

47-летний бывший американский боец смешанных единоборств, а также экс-претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен считает, что чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О'Мэлли является главной самой большой звездой ММА в данный момент.

«Шон О'Мэлли — самая большая звезда ММА в данный момент. «Ночь красных трусиков» по-прежнему имеет место быть, однако Конор не принимает никакого участия в ММА. Даже при самом большом желании он бы не вышел в октагон сегодня вечером. Вот что я скажу — Хабиб и Сен-Пьер посетили больше турниров UFC в этом году, чем Макгрегор.

По моему мнению, Шон О'Мэлли, говоря о нём как о величайшей звезде ММА, является самым трудолюбивым парнем за пределами клетки, которого когда-либо видел дивизион. Этот парень входит в топ-5 самых трудолюбивых бойцов вне октагона в истории», — приводит слова Чейла портал MMA Fighting.