Роберт Уиттакер: Гилберт Бёрнс один из величайших грэпплеров в истории ММА

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер дал прогноз на предстоящий бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и американцем Шоном Брэди.

«На самом деле, Гилберт был хорош в бою с Маддаленой. Мне любопытно посмотреть, как он справится с Шоном Брэди, который является довольно крепким бойцом. Однако стоит сказать, что Бёрнс бьёт словно грузовик. Кроме того, как мне кажется, Гилберт один из величайших грэпплеров в истории ММА. Он феноменален в этом аспекте. В бою с Белалом Бёрнс травмировался в первом раунде, поэтому бой для него сложился тяжело. В бою с Джеком Делла Маддаленой он, казалось, побеждал, пока его не потрясли. Если говорить о том, на кого я бы рискнул поставить деньги в этом бою, то это был бы Гилберт», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.