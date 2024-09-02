Боец, побеждавший Джона Джонса: Костлявый отказался от реванша. У него закончился допинг

Бывший боец UFC американец Мэтт Хэмилл высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) соотечественника Джона Джонса.

«Этот парень проиграл мне и отказался от реванша. Думаю, у него закончился допинг. Обидно», — написал на своей странице в социальных сетях Мэтт Хэмилл.

Напомним, поединок между Мэттом Хэмиллом и Джоном Джонсом состоялся на турнире The Ultimate Fighter 10 Finale, который прошёл в Лас-Вегасе 5 декабря 2009 года. Тогда победу дисквалификацией одержал Хэмилл в результате того, что Джон нанёс запрещённый удар локтем 12-6 (под прямым углом лёжа на оппоненте. — Прим. «Чемпионата»).

Ранее Мэтт Хэмилл заявил о готовности провести реванш с Джоном Джонсом.